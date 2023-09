Die PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH ist ein privat geführtes Unternehmen in der wachsenden Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Am modernen und stetig weiterentwickelten Produktionsstandort in Gastern werden bereits rund 350 Mitarbeiter:innen beschäftig.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir:

Abteilungsleiter/in in der Produktion

Produktionsplaner/in

Produktionscontroller/in

Mitarbeiter/in im Qualitätsmanagement

Anlagentechnker/in

Das erwartet Sie:

abwechslungsreiches Aufgabengebiet

moderne Arbeitsplätze

Gleitzeit, Homeoffice

gemeinsame Feirn und zahlreiche Benefits

Wir freuen uns auf lhre Bewerbung und lhren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

z. Hd. Frau Mag. Sarah Koller, Waidhofner StraBe 1, 3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36, E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com