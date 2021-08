Transgourmet Wien Nord sucht LKW FahrerInnen Bill Lorenz

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet ist der optimale Partner für Gastronomie und Hotellerie – und zwar vom Würstelstand bis zur Haubenküche, vom privaten Zimmervermieter bis zu internationalen Hotelketten. Der heimische Marktführer ist auf Erfolgskurs und sucht aktuell Mitarbeitende für den Standort Wien Nord: Auf neue Teammitglieder warten sichere, zukunftsträchtige und interessante Aufgaben als Markt-Mitarbeitende oder LKW-Fahrer. Transgourmet ist perfekt für Teamplayer und all jene, die ein Herz für die Gastronomie und „guten Geschmack“ haben!

Als starker Partner der Branche legt Transgourmet größten Wert auf ein breites Angebot an österreichischen Lebensmitteln und enge Zusammenarbeit mit ansässigen Produzenten, Winzern, Lieferanten und Köchen. „Unsere Vision „Gemeinsam an die Spitze“ fasst zusammen, auf welchen Weg Sie sich mit Transgourmet als Arbeitgeber machen: eine berufliche Laufbahn, geprägt von Fairness und Loyalität. Diesen Gedanken leben wir täglich in allen Unternehmensbereichen“, weiß Transgourmet Wien Nord Standort-Geschäftsleiter Manfred Mladosevits.

Internationale Anbindung gepaart mit Werten eines österreichischen Familienunternehmens

Besonders bei Transgourmet ist die Firmenkultur: Gehört das Unternehmen doch zur schweizerischen Genossenschaft Coop, ist damit stabil verankert und lebt dennoch die Werte eines Familienunternehmens. Wodurch sich das zeigt? Bei Transgourmet arbeiten Menschen, kein Personal! Echte Wertschätzung, offener Umgang miteinander, ein familiäres Betriebsklima mit starkem Wir-Gefühl und Teamspirit zeichnet den Marktführer aus. Alle eint und verbindet Handschlagqualität sowie die Übernahme von Verantwortung.

Freude an der Arbeit, die man spürt

Bei Transgourmet ist die Freude an der Arbeit ein wichtiger Faktor. Und das spürt man auch – beim Service, bei der Beratung, beim Umgang miteinander, beim Kontakt mit KundInnen. Und das hat seinen Grund: Transgourmet bietet laufend Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Gesundheits- und Fitnessprogramme, persönliche psychische Beratung in schwierigen Lebenssituationen durch den „Schutzschirm“, Einkaufsrabatte und ein sehr gutes Betriebsklima. Zahlreiche Aufstiegschancen in einem expandierenden Unternehmen werden durch Auszeichnungen wie jene vom Wirtschaftsmagazin trend als Top-Arbeitgeber und der Great Place to Work-Zertifizierung belohnt.

Attraktive Arbeitsplätze mit optimaler Work-Life-Balance

„Unser USP als Arbeitgeber ist sicherlich, dass wir attraktive Arbeitsplätze bieten, bei denen sich unsere Mitarbeitenden verwirklichen können und ihre optimale Work-Life-Balance finden. Das uns das gelingt wurde auch immer wieder bestätigt. Echte Wertschätzung, Verbundenheit und langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen ist bei uns die Regel, nicht die Ausnahme“, so Mladosevits. Bezahlung über dem Kollektivertrag und Prämien machen Transgourmet zum „great place of work“.

