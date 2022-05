Pichler Fest- und Modewelt steht seit 1912 für Mode und Menschen. Als Spezialist für Festtags-, Anlass- und Brautmoden basiert unser Erfolg auf motivierten Mitarbeitern und exzellentem Service.

Feste sind wieder uneingeschränkt möglich, deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n) engagierte(n)

Modeberater/in (TZ/VZ)

Änderungsschneider/in (TZ/VZ)

Mitarbeiter/in für Kasse und Empfang (TZ)

Ihr Profil:

abgeschlossene Berufsausbildung – idealerweise Berufserfahrung

ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit

Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Zuverlässigkeit und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich

Wir bieten:

einen sicheren Arbeitsplatz im familiären Betriebsklima

spannende Aufgabengebiete mit größtmöglicher Eigenverantwortung

Mitarbeiter-Vergünstigungen

Gehalt laut Kollektivvertrag – Überzahlung je nach Qualifikation, Ausbildung und Berufserfahrung

Wenn Sie Interesse an einer dieser Positionen haben und gerne in einem engagierten Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild an:

Pichler Wagensonner GmbH

Fest- und Modewelt

z. H. Birgit Pichler,

Ortsring 14, 3485 Grunddorf

bewerbung@pichler-wagensonner.at