Wir suchen Sie!

Verrechnungskraft (m/w)

in Vollzeit für unsere Fachwerkstätte Tulln/Asparn LKW/PKW - ÜberprüferIn

(Voraussetzung: Berechtigung zur §57a Überprüfung)



in Vollzeit, für unser Gewerbecenter Neulengbach



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugter Weise per E-Mail oder per Post an:

RAIFFEISEN LAGERHAUS TULLN-NEULENGBACH

Bahnhofstraße 29, 3040 Neulengbach

z.Hd. Frau Julia Figl

Tel +43 2772/525 24-0, Fax +43 2772 2772/525 24-150

sekretariat@tulln-neulengbach.rlh.at

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-tulln-neulengbach.at