Der Abfallverband Schwechat sucht für die selbstständige Betreuung von Abfallsammelzentren im Verbandsgebiet zum ehestmöglichem Eintritt

WIRTSCHAFTSHOFMITARBEITER/WSZ BETREUER

Voll- und Teilzeitbeschäftigung (20 Stunden/Woche bis geringfügig)

Zu Ihren Aufgaben zählen

Übernahme- und Kontrolltätigkeiten auf Sammelzentren Organisation der Abfalltransporte sowie Durchführung von Transporttätigkeiten

diverse Hilfs- und Reinigungsarbeiten

Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

Kommunikation mit Entsorgern und Mitgliedsgemeinden

Wir erwarten

österreichische bzw. EU Staatsbürgerschaft

ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

einwandfreier Leumund (nicht älter als 3 Monate)

bei Männern abgeschlossener Präsenzdienst

Führerschein 8 (vorzugsweise C mit C95 Berechtigung)

abgeschlossene Lehre eines handwerklichen Berufes

sicheres Auftreten und freundlicher Umgang mit Mitarbeiterinnen und Kundinnen

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Bereitschaft zum Schicht- und Samstagsdienst (kein Nachtdienst)

Grundkenntnisse in der Abfallwirtschaft

Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung

Das dienstrechtliche Verhältnis und die Entlohnung erfolgen nach dem NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetz 1976 i.d.g.F. Im Sinne des GBG 1976 i.d.g.F. wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.

Bei Eignung wird nach einer 6-monatigen Probezeit ein unbefristetes Dienstverhältnis in Aussicht gestellt.

Ihre schriftliche Bewerbung, inkl. Lebenslauf, richten Sie bis spätestens 13. März 2020 an den Abfallverband Schwechat, Industriestraße 2, 2432 Schwadorf oder per E-Mail an bewerbung@avschwechat.at.

GEMEINDEVERBAND FÜR ABFALL WIRTSCHAFT IM RAUM SCHWECHAT

Industriestraße 2, A-243i Schwadorf, Tel 02230/24 18, Fax oi23oh4 18-8,

e-mailund Internetadresse,lnfo@avschwechat.at,http://www.abfaltverband.at/schwechat

Amtsstunden, Mo-Do v. 8,oo -12,00 u. 13,oo -16,00, Fr. v. 8,oo -12,oo Uhr.

Bankverbindung: Sparkass;e HBN -IBAN: AT292021624910653701, BIC: SPHBAT21,

DVR-Nr. 0704997, UID ATU 16287701