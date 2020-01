Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus über 90 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung gelangt folgende Position zur Besetzung:

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB19-0181

Ihre Aufgaben

Mitarbeit in Lehre und Forschung an der Schnittstelle Management und IT

Konzeption von Lehrveranstaltungen und Betreuung von Präsenzphasen

Erstellung von Lehrmaterialien, wie Studientexten und Online-Videos

Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Lehrangebots

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (Master) im Bereich der Wirtschaftswissenschaften

hohes Interesse an aktuellen Themen im Bereich Digitalisierung und Leadership

Teamfähigkeit sowie ausgeprägte kommunikative Kompetenzen

eigenständige und proaktive Arbeitsweise

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Perspektive

Vollzeit (38,5h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf zwei Jahre bei einem Mindestgehalt von EUR 2.876,99 brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in W3/1)

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung –Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über die geforderten Qualifikationen verfügen.

Wir freuen uns auf Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 20.02.2020 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs