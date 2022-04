Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bist zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für unsere Kunden in der Region suchen wir:

Zimmerer oder Zimmerer-Helfer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du sorgst dafür, eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen: ein Dach über dem Kopf zu haben

Du fertigst, errichtest und reparierst Bauwerke und Bauteile aus Holz

Du fungierst als Schlüsselarbeitskraft und gewährleistest, dass Dachstühle, Dachausbauten, Car-Ports, Dachsanierungen, individuell geplante Holzriegelhäuser und sämtliche Holzarbeiten durch deinen Einsatz zu neuen Vorzeigeobjekten werden.

Was du mitbringst:

Erfahrung und Praxis im Bereich Zimmerei und Holzbau

Flexibilität und kommst rasch mit Herausforderungen zurecht

Verfügst über technisches Verständnis

Teamfähigkeit, Loyalität und Ehrlichkeit

Mind. Führerschein B

Was du davon hast:

Wir stellen dir die Arbeitskleidung und Schutzausrüstung. Darum musst du dich nicht kümmern.

Eine gute Arbeit ohne große Anfahrtswege. Deine Einsätze sind bei Kunden in unserer Region.

Fairer und pünktlicher Lohn. Du verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma, für die du arbeitest.

Du bestimmst selbst wieviel du arbeiten und verdienen möchtest! Zwischen Vollzeit und Geringfügig ist bei uns alles möglich!

Der Mindestlohn nach KV beträgt für Fachkräfte € 2.680 brutto/Monat und € 2.370 für Helfer inkl. Diäten. Überstunden kommen noch dazu. Ob bzw. wieviel es für dich noch mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt spannend? Dann bewirb dich gleich jetzt unter der Job Nr. 11444 auf www.maschinenring-jobs.at oder sende uns eine E-Mail.

Bitte schick uns zumindest einen Lebenslauf mit Foto. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Roman Nigischer

Mold 72

3580 Horn

Büro 2020 Hollabrunn: Wienerstraße 132

T: 059060 380 33

roman.nigischer@maschinenring.at