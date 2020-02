Zwei Unternehmen, ein Werkstoff, ein Standort – Neuman Aluminium und PREFA forschen, entwickeln und produzieren in Marktl bei

Lilienfeld hochqualitative Aluminiumprodukte für Österreich, Europa und die ganze Welt. Bei den beiden Innovationstreibern sind nicht

nur die Technologien auf dem neuesten Stand, sondern auch ihr Karrieremanagement.

zVg

Individuelle Talente stärken

„Unsere Fachkräfte gehören zu unseren wichtigsten Erfolgsfaktoren“, weiß PREFA Geschäftsführer Leopold Pasquali um die Bedeutung

seines Teams. „Wir unterstützen jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter auf dem persönlichen Karriereweg. Dabei möchten wir individuelle

Interessen und Fähigkeiten so gut wie möglich fördern und stärken.“ Schon immer wurde im beschaulichen Marktl bei Lilienfeld

sehr viel Wert auf die Wir-Kultur gelegt – und zwar in beiden Traditionsunternehmen mit langjähriger Geschichte. „Viele Kolleginnen

und Kollegen arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Man kennt, schätzt und unterstützt einander.“

Investition in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das beginnt bei der Karriere mit Lehre, bei der unter anderem Prozesstechnikerinnen und -techniker, Maschinenbautechnikerinnen und

-techniker sowie Technische Zeichnerinnen und Zeichner ausgebildet werden. Auch Maturantinnen und Maturanten sowie Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit technischen und wirtschaftlichen Ausbildungen haben hervorragende Perspektiven. Selbstverständlich

werden auch hausinterne Weiterbildungen angeboten und gefördert, mit Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung. Ob vom

Fach oder nicht, Unternehmens-Neulinge werden ab dem ersten Tag begleitet und in die spannende Welt des Aluminiums eingeführt.

Ein spezielles Onboarding gibt Einblicke in alle relevanten Abteilungen, in den Werkstoff und die Produktwelten.

zVg

Zwischen Beruf und Privatleben

Neben der fachlichen Förderung haben in den beiden Aluminiumbetrieben auch Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung große

Bedeutung. „Nur wer sich wohlfühlt, kann wirklich gute Arbeit leisten. Zum Beispiel sorgt bei uns eine Ergotherapeutin für die richtige

Haltung und die optimalen Bewegungsabläufe am Arbeitsplatz“, so Dr. Gerhard Anger, Geschäftsführer von Neuman Aluminium. Außerdem

gewährleistet eine flexible Arbeitszeitgestaltung die nötige Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben. Wer jetzt neugierig

geworden ist, wirft am besten gleich einen Blick auf die aktuellen Jobangebote unter www.prefa.at & www.neuman.at.