In der AGRANA Zucker GmbH wird unter der bekannten Marke „Wiener Zucker“ nicht nur der Alltag der KundInnen versüßt, sondern es finden an den österreichischen Standorten in Tulln an der Donau sowie Leopoldsdorf im Marchfeld (Niederösterreich) auch rund 500 MitarbeiterInnen einen regionalen Arbeitgeber. Die Notwendigkeit von gut ausgebildeten Fachkräften (m/w) ist dem Unternehmen bewusst, denn es werden derzeit über 30 Lehrlinge in den Berufen MetalltechnikerIn , ElektrotechnikerIn , Industriekauffrau/ -mann , ChemieverfahrenstechnikerIn , InformationstechnologIn und Betriebslogistikkauffrau/ -mann beschäftigt. Um den künftigen Projekten und Kundenanforderungen weiterhin mit höchstem Qualitätsbewusstsein und Kompetenz zu begegnen, freuen wir uns über Bewerbungen (ausschließlich im Bereich Technik/Instandhaltung) über die Homepage www.agrana.com/hr .

Überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen Vorteilen der AGRANA Zucker GmbH und werden Sie Teil der Zucker-Familie.