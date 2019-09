F/LIST aus Thomasberg in der Buckligen Welt ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen.

Die mehr als 800 Mitarbeiter aus 28 Nationen fertigen innovative, maßgeschneiderte Innenausstattungen für Businessjets, Yachten und Residenzen und begeistern damit

Kunden rund um den Globus. „Dabei trägt jeder einzelne Mitarbeiter einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des gesamten Unternehmens bei“, ist Geschäftsführerin Katharina

List-Nagl überzeugt.

Unternehmen fördert Talente

Know-how intern aufzubauen und Talente zu fördern, ist tief in der DNA von F/LIST verwurzelt: Seit der Firmengründung im Jahr 1950 wurden mehr als 300 Lehrlinge

ausgebildet. Ein großer Teil ist nach wie vor im Unternehmen tätig, denn eine abgeschlossene Lehre ist erst der Anfang für vielfältige Karrierewege und Aufstiegschancen

bei F/LIST.

Viel Zeit für Lehrlinge

Als staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb bietet F/LIST Ausbildungen in den Berufsfeldern Tischlerei und Tischlereitechnik, Polsterei, Lackiertechnik sowie Metallund

Zerspanungstechnik an. Unterstützt durch ein umfassendes Ausbildungskonzept, nehmen sich die F/LIST-Ausbilder sich viel Zeit für ihre Schützlinge, um auf individuelle

Stärken einzugehen und Talente zu fördern. Darüber hinaus erhalten die Lehrlinge von Anfang an Einblicke in angrenzende Arbeitsbereiche und lernen, interdisziplinär

zu arbeiten. Ergänzt wird die Ausbildung durch Persönlichkeitstrainings bis hin zur Sprachförderung.

F/LIST bietet nicht nur eine Top-Ausbildung an einem sicheren und modernen Arbeitsplatz, sondern darüber hinaus eine Vielzahl attraktiver Benefits für die angehenden

Fachkräfte: Kostenloses, täglich frisch im eigenen Betriebsrestaurant gekochtes Mittagessen, Events und Ausflüge, Tankgutscheine sowie ein Gesundheitsprogramm

und vieles mehr.

Handwerk zum Angreifen

Für alle, die F/LIST-Luft schnuppern wollen, findet heuer am 21. November ein Lehrlings-Infoabend in Thomasberg statt. Interessierte, Jugendliche und Eltern können

hautnah die Faszination der Arbeit mit hochwertigsten Materialien erleben und sich Infos aus erster Hand holen: In Schauwerkstätten präsentieren Lehrlinge und Ausbilder gemeinsam ihr Handwerk. Gleichzeitig können auch die Gäste selbst ihre Talente erproben.