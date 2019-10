Das Zwettler Traditionsunternehmen KASTNER blickt dank einer nachhaltig erfolgreichen Entwicklung auf 190 Jahre Geschichte zurück. Gegründet 1828 als kleiner Gemischtwarenladen in Kirchbach im Waldviertel, entwickelte sich KASTNER dank einer konsequenten Expansionsstrategie und innovativen Lösungen für die Kunden zu einem der bedeutendsten Familienunternehmen in Österreich.

KASTNER ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Region und bietet den Mitarbeitern langfristige und sichere Arbeitsplätze. Insgesamt beschäftigt der Multifachgroßhändler an 9 Standorten 900 Mitarbeiter. Der Frauenanteil liegt bei 42 Prozent. In der KASTNER Gruppe sind derzeit rund 40 Lehrlinge beschäftigt. KASTNER behält die bestens ausgebildeten Lehrlinge auch nach dem Lehrabschluss im Unternehmen und ermöglicht Karrierechancen.

Mehr Infos: www.kastner.at