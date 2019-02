Die Personalstruktur von Kremsmüller bietet eine Besonderheit: Das Unternehmen hat den höchsten Anteil an Eigenpersonal der ganzen Branche! Außerdem ist man hier besonders stolz auf die vielen langjährigen Mitarbeiter. Die Fluktuation ist sehr gering, die Arbeitnehmer fühlen sich also wohl bei Kremsmüller!

Aufgrund der internen Aus- und Weiterbildungspolitik und der langen Firmenzugehörigkeit verfügt Kremsmüller über bestens ausgebildetes und hochprofessionelles Personal. Gerade dieser Umstand stellt in sensiblen Situationen der Projektabwicklung oft einen entscheidenden Vorteil dar.

Kremsmüller selbst möchte solch treuen Mitarbeitern nun eine Plattform bieten. Sie können ihre Geschichte in regelmäßig stattfindenden Interviews erzählen. Den Anfang macht Christian, er vermittelt uns auf sehr sympathische Art und Weise einen Eindruck von seinen Anfängen bei Kremsmüller. Er sagt uns auch, was ihn an seiner Arbeit nach wie vor begeistert und warum ein Wechsel für ihn nie in Frage käme. Unter dem nachfolgendem Link kann man sich das Video mit Christian ansehen: krm.news/christian

Und wer Lust bekommen hat, selbst Teil der Kremsmüller-Familie zu werden, ist hier bestens aufgehoben:

