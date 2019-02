Automatisierung, im Spannungsfeld Mensch und Maschine, braucht es Leidenschaft, um etwas zu erreichen. Und das kann nur der Mensch. Produkte sind mitunter austauschbar, aber die Kooperation, das Verständnis und die Fähigkeit, zu zuhören, sind entscheidend, um Projekte erfolgreich zu realisieren“, betont Robert Angel.

Erfolgsentscheidend für den SMC-Geschäftsführer sind die Expertise und das Engagement der Mitarbeiter – in allen Bereichen des Unternehmens, vom Engineering und Vertrieb, über Produktion und Supply Chain bis hin zu IT oder Finance. Dabei spielt für den Weltmarktführer die Investition in die Zukunft eine wichtige Rolle. Seien es bahnbrechende Innovationen für Kunden, die enge Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen zur Sicherung des Technikernachwuchses oder top-ausgebildete, motivierte Mitarbeiter. „Wir bieten unseren Mitarbeitern ein fundiertes technisches Schulungsprogramm.

zVg SMC

Aber auch die individuelle Förderung der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung sind unverzichtbar, um fit für die Zukunft zu sein“, so Angel. Sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen und eine ausgewogene Work-Life-Balance zu garantieren, liegen dem Geschäftsführer besonders am Herzen.

So sind eine gestützte Betriebsverpflegung, die kostenfreie Nutzung des standorteigenen Fitnesscenters, Bio-Bauern-Angebote, gesundheitsfördernde Programme oder die zusätzliche Pensionsvorsorge einige Benefits für SMC-Mitarbeiter.

zVg SMC



Mehr über SMC: www.smc.at/karriere