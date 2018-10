#MeineKarriereBeiMurexin .

Murexin GmbH in Wiener Neustadt ist Österreichs einziger Klebstoffhersteller und Marktführer im Bereich der Parkett- und Klebetechnik. Mit Produktionsstätten in Wiener Neustadt und im ungarischen Szekszárd sind Murexin-Produkte in rund 30 Exportmärkten erhältlich. Am Standort der Murexin Zentrale befinden sich Produktion, Zentrallager und das Kompetenzzentrum.