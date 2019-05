Beachtliche 670 Mio. € hat die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Mitverantwortlich ist auch das im Vorjahr übernommene Werk in den Vereinigten Staaten, das optimal integriert werden konnte. „Als Familienunternehmen passt Superior hervorragend zu uns. Das Produktportfolio, das sich verstärkt in Richtung Automobilindustrie orientiert, ergänzt uns perfekt“, fasst CEO Thomas Welser zusammen.

Die Exportquote liegt bei über 75 Prozent. Produkte aus dem Hause Welser Profile finden sich z.B. in jeder 4. Küche weltweit, in Personenwaggons in Florida oder im U-Bahnnetz unter St. Petersburg.

2.500 hochmotivierte Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unternehmens bei – dazu zählen ab September 180 Lehrlinge in Österreich und Deutschland. Die ausgezeichnete Ausbildung ist für Welser Profile eine Investition in die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb hält das Familienunternehmen einen großen Teil der veranschlagten 35 Mio. € für den Bau eines Ausbildungs- und Begegnungszentrums bereit. Der Rest wird vor allem für die Automatisierung, die Instandhaltung des weltweit beachtlichen Maschinenparks sowie für die Verbesserung der Services für den Kunden aufgewendet.

Jedes Jahr pickt man sich auch einige Wettbewerbe heraus, um sich mit den Besten der Besten zu messen. 2018 hatte Welser Profile oft Grund zu jubeln: So ging das Unternehmen zum Beispiel als Finalist beim Werkzeugbau-Bewerb „Excellence in Production“ hervor oder heimste zahlreiche Preise bei Lehrlingswettbewerben ein!

