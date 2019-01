voestalpine Precision Strip GmbH .

Das Unternehmen voestalpine Precision Strip GmbH ist Hersteller von kaltgewalzten Bandstahlprodukten für höchste Qualitätsanforderungen. Mit Produktions- und Vertriebsgesellschaften in Österreich, Schweden und den USA, sowie Vertriebstöchtern in China, Spanien und Mexiko erwirtschaftet das Unternehmen mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich über 270 Millionen Euro und exportiert in mehr als 80 Länder weltweit. Seit 2007 ist das Unternehmen 100%ige Tochter der voestalpine AG.