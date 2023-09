Ein Job, der zu dir passt

Michaela Jank, Softwareentwicklerin: Technik und Großhandel – wie geht das zusammen? Ganz einfach: In der hauseigenen Softwareentwicklung der KASTNER Gruppe! Michaela ist eine von 8 Softwareentwickler:innen, die die Digitalisierung bei KASTNER vorantreiben. Das Besondere daran? Als Quereinsteigerin lernte sie nach ihrem Einstieg bei KASTNER das Programmieren von der Pike auf. C#, Künstliche Intelligenz, SQL-Datenbanken und Co. sind für Michaela, die nun eigene Softwareprojekte leitet, daily business. Diese steile Karriere wurde ihr durch das hausinterne Ausbildungs- und Mentorenprogramm und vor allem durch ihr überaus großes Engagement ermöglicht.

Sonja Prinz, Regalbetreuerin im Großhandelslager: Gerne auf den Beinen, fit im Umgang mit Lebensmitteln und gut organisiert? Dann mach es wie Lagerfee Sonja! Als Regalbetreuerin im Großhandelslager ist sie gemeinsam mit über 30 Kolleg:innen für die korrekte Einlagerung der rund 60.000 Artikel des KASTNER Sortiments verantwortlich. Ob Obst und Gemüse, Käse oder Getränke – alles findet durch ihre Hände den richtigen Platz im 10.000 Palettenplätze fassenden Lager in Zwettl.

Eray Tokat, erfolgreich ausgebildeter Großhandelskaufmann: Karriere mit Lehre – Eray hat es vorgemacht. Nach drei Jahren, die ihn durch fast alle Bereiche des Unternehmens geführt haben, startet Eray als Staplerfahrer durch. Auch Warenübernahme, Kommissionierung, Softwareentwicklung und der Fuhrpark haben sein Interesse geweckt. Weitere Karriereschritte sind nicht ausgeschlossen. Mit einer Lehre stehen dir alle Türen offen, ob Fachexpert:in oder Führungskraft, die Entwicklungsmöglichkeiten sind unendlich.