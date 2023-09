GeRu – Know-how in Meat

Das Unternehmen beliefert die Großhändler für die Spitzengastronomie sowie Systemgastronomie und Großküchen. „Unsere Expertise ist die Selektion. Wir haben das ‚Know-how in Meat‘, um unsere Marktposition festigen und ausbauen zu können. Mit einem Exportanteil von etwa 50 Prozent ist es wichtig, international aufzutreten. Wir sind Aussteller bei der ANUGA in Köln, der größten Lebensmittelmesse mit über 7.000 Ausstellern und 300.000 Besuchern“, sagt Geschäftsführer Ing. Gernot Rumpold.

GeRu beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter. Mit guten Arbeitsbedingungen und vielen Mitarbeiterbenefits (Verpflegung und Unterkunft, soziale Events, Homeoffice, uvm.) will das Unternehmen langfristig ein motiviertes und positives Miteinander schaffen.

Heuer wurde der neue Fitnessraum eingerichtet. Foto: GeRu

GeRu bietet viele Jobs. In der Produktion kann man als Facharbeiter in der Rindfleischzerlegung, als Kommissionierer im Expedit sowie als Mitarbeiter in der Verpackung, im Lager- und Rohwarenmanagement tätig werden. Im eigenen Fuhrpark sind mehrere Lkw-Chauffeure beschäftigt.

Spannend ist auch der Bereich der Technik und der EDV. Ein Team aus Elektriker, Schlosser, Haustechnikern sowie MitarbeiterInnen in der Datenverarbeitung hält die Infrastruktur in Schwung. Die kaufmännische und administrative Seite von GeRu sichert ein ordentliches und erfolgreiches Management aller maßgeblichen Abläufe.

Foto: GeRu

Im dazugehörigen Gasthaus gibt es hochwertige Verpflegung und bodenständige Hausmannskost – hier kann man sich als Köchin oder Koch einbringen.

Ein Unternehmen gleicht einem Uhrwerk: Es müssen viele Zahnräder ineinandergreifen, damit das ganze Werk funktioniert.