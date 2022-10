UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

DU KENNST DICH AUS MIT FENSTER UND TÜREN?

Wir verstärken unser Team und suchen dich für den Bereich

Elemente Verkauf HORN (m/w/d)

Quereinsteiger willkommen!

DEINE Aufgaben:

DU berätst unsere Kunden rund um Fenster, Beschattung, Türen & Tore

DU kennst nach der Einschulung unsere hochwertigen Produkte und Lieferanten

DU bist der mobile Vertrieb und arbeitest mit unserem Kalkulanten zusammen

DU unterstützt die Monteure bei der Naturmaßabnahme

Dein Ziel ist eine WIN-WIN Situation!



DEIN Profil:

Kommunikative Persönlichkeit mit Abschlussstärke

Erste Erfahrungen mit Beratungsgesprächen von Vorteil

Gute Deutsch und MS Office Kenntnisse, Zahlenverständnis

Du bist aktiv und kannst motivieren – bist ein Teamplayer? WIR SUCHEN DICH!



Wir bieten DIR:

Eine Einschulung vom Team auf unsere Produkte

Ein Dienstfahrzeug, Laptop und Mobiltelefon für dein Zuständigkeitsgebiet

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

DU wirst Profi im Elemente Verkauf durch Weiterbildungen

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen

Wir bezahlen ein marktkonformes Gehalt, über Kollektivvertrag, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung; lt. KV RLH Angestellte ab EUR 40.000 br./Jahr inkl. Provisionen, Basis 38,5h/Wo



AN ALLE DIE ABWECHSLUNG LIEBEN - IM BÜRO & AUF BAUSTELLEN:

SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.