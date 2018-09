Die Fleischhauerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt:

Haustechniker (m/w) (Elektriker)



Anforderungsprofil:

Eigenständige Durchführung von Reparaturen an Gebäuden und Betriebsanlagen

Organisation der Instandhaltung, Wartung und Ersatzteilbeschaffung

Beaufsichtigung und Unterstützung von Wartungsarbeiten von Fremdfirmen



Ihr Profil:

Abgeschlossene Lehre als Elektriker

Sehr gute Deutschkenntnisse

Kenntnisse in den Bereichen Elektrotechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, sowie im Betreiben von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kühlanlagen

Erfahrung in Störungsbehebung

Engagement, Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit



Arbeitszeit:

Montag – Freitag 30 - 40 Stunden/Woche

Arbeitsbeginn: ca. 6:00 Uhr



Wir bieten Ihnen:

Eine interessante und herausfordernde Beschäftigung in einem handwerklichen Familienbetrieb und einen sicheren Arbeitsplatz im Herzen von Hollabrunn.

Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem professionellen und kompetenten Arbeitsumfeld

Gutes Arbeitsklima

Mindestgehalt € 2.147,00 Brutto/Monat auf Vollzeitbasis, Überzahlung möglich



Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf mit Foto per Email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.