Landwirtschaft ist deine Welt?

Wir verstärken unser AGRAR TEAM in EGGENBURG und suchen dich!

Innendienst Agrar (m/w/d)

Einsteiger für Eggenburg

DEINE Aufgaben: nach der Einschulungszeit

DU liebst die persönliche und telefonische Kundenbetreuung

DU kassierst und machst die Bestellungen von landwirtschaftlichen Produkten wie Futter, Dünger, Saatgut oder Brennstoffe

DU kennst dich aus mit Lieferscheinen und dem Verwiegen von Getreide

DU stimmst dich mit Kollegen im Lager und im Silo ab

DU arbeitest gern auch als Urlaubsvertretung an anderen Standorten

DEIN Profil:

Idealerweise agrarisches Grundverständnis – SCHULABGÄNGER WILLKOMMEN

Führerschein B mit vorzugsweise eigenem PKW

Gute Excel und Deutsch Kenntnisse

kommunikative Persönlichkeit

Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag € 1.848,- br. 38,5h/Wo, Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE GERN NEUES LERNEN MÖCHTEN: SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.