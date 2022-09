Die Agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH ist Vertriebspartner für global führende Landtechnik-Marken STEYR, CASE IH, LEMKEN, HARDI, REISCH, THALER, BRAUN am österreichischen Markt. Den bestehenden und neuen KundInnen werden Service und Ersatzteile sowie Beratung durch ein engagiertes Vertriebsteam geboten. Das Unternehmen bietet Ihnen ein professionelles und international geprägtes Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Talente zur Gänze entfalten können. Wirken Sie aktiv am Wachstum und Fortschritt unseres Unternehmens mit und verstärken Sie ab sofort unser Team als

(Junior-) Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Aktive Gewinnung und Betreuung von Kunden in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Verkauf von Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten

Denken und Arbeiten in ganzheitlichen Lösungen für unsere Kunden

Eigenverantwortliche Marktbearbeitung und enge Zusammenarbeit mit unserem Verkaufsleiter

Ergebnisorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen internen Bereichen im Unternehmen

Ihre Qualifikation:

Umfassende Kenntnisse und einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb

Freude an Kundenkontakten, Akquise, Verkauf und strategischer Marktbearbeitung

Hohe Reisebereitschaft (Wien, Niederösterreich und Burgenland). Führerschein B.

Sicherer Umgang mit EDV-Systemen und Anwendersoftware (Excel, Power Point). SAP Erfahrung von Vorteil

Ausgeprägte soziale Kompetenz, Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit

Sie erwartet eine selbstständige, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit leistungsgerechter Vergütung auf Basis eines Grundgehaltes und einer erfolgsabhängigen Provision. Ein Dienstfahrzeug wird gestellt. Das Gehalt ist abhängig von Berufserfahrung, die Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation ist gegeben (Handel Gruppe E ab Stufe 1).

Hat diese Aufgabe Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Entgeltvorstellung und des möglichen Eintrittstermins per E-Mail an Herrn Alfred Wichtl (alfred.wichtl@agxor.com).

Dienstgeber: Agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH , Kirchsee 1, 2111 Harmannsdorf

Agxor Vertriebsgesellschaft Ost GmbH

z.H. Herrn Alfred Wichtl

Mobil: +43 664 / 883 38 001

E-Mail: alfred.wichtl@agxor.com