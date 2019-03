Die Fleischerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 100 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.



Wir suchen für unsere Küche am Hauptstandort Hollabrunn

eine Küchengehilfin (m/w Vollzeit)



Anforderungsprofil

Mithilfe bei der Zubereitung der Speisen

Pflege und Reinigung der Küchengeräte

Freundlich, flexibel und teamfähig

Einhaltung der Hygienerichtlinien nach HACCP





Wir bieten Ihnen

geregelte Arbeitszeiten: Mo-Fr 06.00-14.00 Uhr

Mindestgehalt Brutto € 1.500,00



Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung in einem eingespielten Team und einen sicheren Arbeitsplatz. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Email an job@fleischerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn