Wir sind einer der weltweit führenden Produzenten von hochwertigen Spezialbaustoffen und suchen für den Bereich Lagerhaltung in unserem Produktionsstandort in Loosdorf, mit spätestem Antritt am 1. September 2022, einen engagierten und interessierten jungen Menschen als

Lehrling Betriebslogistik-Kaufmann/-frau (m/w/d)

Das lernst du bei uns:

Ware entgegennehmen und kontrollieren

Waren einlagern, umlagern und auslagern

Lagerbestand führen und überwachen

Waren kommissionieren und verladen

Administrative Tätigkeiten im Bereich des Expedits

Zusammenarbeit firmenintern mit Produktion und Verkauf, extern mit Frächtern, Kunden und Lieferanten

Das zeichnet dich aus:

Sehr genaue und systematische Arbeitsweise

Gutes Gedächtnis und logisches Denken

Freude am Planen und Organisieren

Hohe Kundenorientierung

Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein

Gute körperliche Verfassung

Wir bieten dir:

professionelle Einarbeitung und Begleitung in einem motivierten und gut eingespielten Team auch in herausfordernden Zeiten

interessante Aufgabe bei einer internationalen Premiummarke

professionelles Arbeitsumfeld

ausgezeichnetes Betriebsklima in einem dynamisch wachsenden, international tätigen Familienunternehmen

E-Learning

Wenn du an einer Ausbildung in diesem wichtigen Bereich unseres Unternehmens interessiert bist, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an Frau Dr. Lenka Curcic über unsere Homepage auf der Karriereseite unter JETZT BEWERBEN oder per E-Mail an personal@ardex.at.

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Straße 40

A-3382 Loosdorf

www.ardex.at