Wir sind ein seit 1924 bestehender Familienbetrieb und bieten in zwei Baumärkten unseren Kunden alles rund um Heim, Haus und Garten. Als Baustoff-Großhändler sind wir zugleich starker Partner für namhafte Baufirmen.

Unsere Aufgabenbereiche sind dabei so abwechslungsreich wie die Anforderungen unserer Kunden. Der Name „Nadlinger“ steht schon immer für Beratungsqualität und Service. Ein guter Name ist jedoch nichts ohne die Menschen, die dahinter stehen - unsere Mitarbeiter sind das Herzblut des Unternehmens.

Als mittelständische Firma bieten wir Platz für Ideenreichtum, persönliches Engagement und Innovationsgeist. Wir erkennen dein Potenzial und helfen dir, dieses auch zu entfalten. Fortbildungen erhältst du bei uns nicht nur in Form von Produktschulungen sondern auch als Verkaufstraining und Teambuilding.

Baumarkt-Steckbrief

> Name: Baumarkt Nadlinger Handelsges.m.b.H.

> Spitzname: „Der Nadlinger“

> Geburtsjahr: 1924

> Mitarbeiter: 150+

> Hobbys: Beraten, Verkaufen

> Beste Freunde: Heimwerker, Häuslbauer, Hobbygärtner

> Lieblingsfarben: Apfelgrün (mit Logo auf der Brust)

Werde Teil unseres Teams. Wir bauen auf dich!

Interesse? – Schick deine Bewerbung gleich an:

Doris Miedinger

d.miedinger@nadlinger.at

3100 St. Pölten . Porschestraße 29 & Engelbert-Laimer-Straße 2 . www.nadlinger.at