Mitarbeiter/in Info-Point

30 Std./Woche

Ihr Aufgabengebiet:

Als erste Ansprechperson nehmen Sie Anfragen und Wünsche der BesucherInnen und Shops des Einkaufszentrums Rosenarcade Tulln entgegen. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Information und Betreuung von KundInnen, diverse administrative Tätigkeiten, den Verkauf von Geschenk-Gutscheinkarten sowie die Mithilfe bei der Organisation und Administration von Veranstaltungen.

Ihr Anforderungsprofil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung (Lehre, Handelsschule), erste Berufserfahrung und gute MS-Office-Kenntnisse. Optimalerweise konnten Sie bereits Erfahrungen in einem ähnlichen Tätigkeitsbereich sammeln. Persönlich überzeugen Sie durch ein sympathisches, kundenorientiertes und kommunikatives Auftreten, Teamfähigkeit, Genauigkeit und Pünktlichkeit.

Monatsgehalt je nach Berufserfahrung ab € 1.390,- brutto.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem engagierten Team haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Foto und Lebenslauf an:

Rosenarcade Tulln

z.H. Mag. Katharina Gfrerer

Hauptplatz 12-14

3430 Tulln

oder katharina.gfrerer@ig-immobilien.com