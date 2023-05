Die Donau Chemie Gruppe ist ein erfolgreiches, traditionsbewusstes sowie innovatives Unternehmen in der Chemiebranche mit mehreren nationalen und internationalen Standorten. Wir suchen für unser Vertriebsteam in der Zentrale am Heumarkt Verstärkung:

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Aufgaben

Auftragsabwicklung und Fakturierung, Erstellung diverser Statistiken, Stammdatenpflege

Überwachung von Kreditlimits, offenen Posten und Bonitäten

Werksinterne Kommunikation sowie Kontakte mit Speditionen

Vorbereitung Offerte und Kundenkorrespondenz

Reklamationsbehandlungen

Ablage

Anforderungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HAK, HLW, FH, Uni)

Berufserfahrung in einer ähnlichen Position

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Word und Excel), idealerweise SAP-Kenntnisse

Exzellente Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

Zuverlässiger Teamplayer mit lösungsorientierter und strukturierter Arbeitsweise

Hohes Maß an Selbstständigkeit, Genauigkeit und Einsatzbereitschaft

Unser Angebot

Offenes und freundliches Betriebsklima

Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen erfolgreichen

Industrieunternehmen mit familiärer Unternehmenskultur

Work-Life-Balance (38 Wochenstunden, Gleitzeit, Homeoffice-Möglichkeit)

Vorsorge (Betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsförderung, Betriebsarzt, Shiatsu)

Attraktive Benefits (Firmenhandy, Laptop, Kantine, Weiterbildung, Erfolgsbeteiligung, etc.)

Abhängig von der Qualifikation und Berufserfahrung wird ein Bruttomonatsgehalt auf Basis Vollzeit von mindestens EUR 2.700,- gezahlt.



Wenn Sie sich als Teamplayer/in bezeichnen und eine langfristige

Karriereperspektive suchen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

unter www.donau-chemie-group.com/career.