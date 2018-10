Die Fleischhauerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt in unserer Filiale Hollabrunn

MitarbeiterIn Verpackung

Vollzeit

Anforderungsprofil:

Berufserfahrung in der Verpackung / Lebensmittelbereich

Selbständige und genaue Arbeitsweise

einwandfreie Hygiene & Sauberkeit

Verpackung, Etikettierung und teilweise Kommissionierung

sehr gute Deutschkenntnisse

Wir bieten ihnen:

Geregelte Arbeitszeiten

Regelmäßige Schulungen

Aufstiegsmöglichkeiten

Verpflegung mit Frühstück und Mittgessen

Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung in einem handwerklichen Betrieb und einen sicheren Arbeitsplatz.

Das gesetzliche Mindestentgelt auf Basis von Vollbeschäftigung beträgt € 1.688,70 Brutto/Monat

Wenn sie sich in der Beschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf mit Foto per E-Mail an: job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an: Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassengasse 26-28, 2020 Hollabrunn