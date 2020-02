Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n)

Modeberater/in (TZ 25h / 30h)

Voraussetzungen für diese Position:

Sie haben Sinn für Mode und sind eine Verkaufspersönlichkeit mit Charisma. Ein dynamisches und kommunikatives Wesen gehört ebenso zu ihren persönlichen Stärken wie Teamfähigkeit, Flexibilität und ausgezeichnete Umgangsformen. Sie haben idealerweise einen Abschluss als EHkauffrau/mann und bringen in jedem Fall Erfahrung im Verkauf mit.

Wir bieten:

• einen sicheren Arbeitsplatz im familiären Betriebsklima

• spannende Aufgabengebiete mit größtmöglicher Eigenverantwortung

• leistungsorientiertes Gehalt abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung (Mindestgehalt VZ laut KV. monatl. € 1.675,–)

Wenn Sie Interesse an dieser Position haben und gerne in einem engagierten Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild an:

Pichler Wagensonner GmbH

Fest- und Modewelt

z. H. Peter Ohnesorgen

Ortsring 14, 3485 Grunddorf

E-Mail: bewerbung@pichler-wagensonner.at