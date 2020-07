Dienstort: Standorte im Bezirk Scheibbs und Melk

Verkauf liegt dir im Blut?

Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung sind für dich selbstverständlich?

Du bist gepflegt, hast Biss und möchtest auf der Karriereleiter nach oben klettern?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Für unsere SPARTEN BAU- UND GARTENMARKT, BAUSTOFFE & AGRAR an unseren Standorten in den Bezirken Scheibbs und Melk suchen wir ambitionierte Nachwuchs-Verkäufer/innen. Während deiner Einschulung hast du Gelegenheit, alle genannten Sparten kennenzulernen und so herauszufinden, auf welche du dich spezialisieren möchtest. So wird dein Aufgabenfeld perfekt auf dich und deine Interessen zugeschnitten.

Überzeuge uns mit deiner Persönlichkeit und deinem Interesse! Das benötigte Fachwissen erhältst du in der auf dich abgestimmten Einarbeitungsphase.

DEIN ZUKÜNFTIGER TÄTIGKEITSBEREICH:

Aktive Beratung und Verkauf von Baustoffen & Agrarprodukten

Abwicklung der Kundenaufträge

Begleiten des Kunden beginnend in der Angebotsphase bis hin zum Projektabschluss

Stellvertretung des Hauptverantwortlichen in späterer Folge

DAS BRINGST DU MIT:

Abgeschlossene kaufmännische oder handwerkliche Tätigkeit (HAK, HAS, Lehre)

Großes Interesse für die Bereiche Baustoffe & Agrar

Gute Ausstrahlung, gepflegtes Äußeres und selbstsicheres Auftreten

Kommunikative Persönlichkeit

Führerschein B

WAS WIR DIR BIETEN:

Spannende Aufgabe mit Freiraum für Eigeninitiative

Unkompliziertes, angenehmes und kollegiales Umfeld

Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien

Fundierte Aus- und Weiterbildung

Aufstieg zur Führungskraft

Solider, regionaler Arbeitgeber

Seit 120 Jahren ist das Lagerhaus Mostviertel Mitte ein zuverlässiger und beständiger Arbeitgeber.

Nachdem du im Verkauf entsprechendes Wissen und Erfahrung gesammelt hast, warten auf dich Aufstiegsmöglichkeiten als Betriebsleiter/in, Abteilungsleiter/in und im Außendienst.

Starte deine Karriere im Lagerhaus und richte deine aussagekräftige Bewerbung bitte an:

Raiffeisen-Lagerhaus Mostviertel Mitte eGen



zH Frau Beate Kern, MSc

Bahnstraße 3-5

3380 Pöchlarn

E-Mail: bewerbung@mostvmitte.rlh.at

Wir bieten dir eine langfristige, abwechslungsreiche Tätigkeit im Umfang von 38,5h/Woche mit einem KV-Mindestgehalt von monatlich € 1.765,- brutto und Bereitschaft zur Überzahlung (abhängig von Qualifikation und eventueller Berufserfahrung).