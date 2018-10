Die Fleischhauerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt:

Qualitäts- und Hygienemanager

Aufgaben:

Bereichsverantwortung für Qualität und Lebensmittelsicherheit

Maßnahmensetzung bei Abweichungen von der Produktqualität

Koordination und Kontrolle der Prozessabläufe

Schulung von Mitarbeitern

Fleischanalyse und Kontrolle gelieferter Ware und Probennahme

Organisation und Durchführung von Audits

Reklamationsbearbeitung

Erstellen und Überwachung der Dokumentation zu Produktionsabläufen, Lebensmittelkennzeichnungen und Etikettenfreigabe

Sicherstellung der HACCP und IFS Standards und Umsetzung von Konzepten

Erstellung von Produktspezifikationen und Etiketten

Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit

Regelmäßige Überprüfung und Überwachung der Produkte und Auswertung der Ergebnisse

Anforderungsprofil:

Qualitätsbewusste Persönlichkeit mit Abschluss einer Naturwissenschaftlichen Ausbildung (Studium, HTL Lebensmittel- und Biotechnologie)

mind. 2-3jährige Berufserfahrung in einem Lebensmittelerzeugenden Betrieb

ein ausgeprägter Sinn für Lebensmitteltechnologie, ein sicherer Umgang mit Analysemethoden (Codex, HACCP,...) sind wünschenswert

Selbständiges und strukturiertes Arbeiten

Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit, Teamfähigkeit

Interesse an Lebensmittel und Produktentwicklungen

Mindestgehalt ab € 2.200,00 brutto p.M auf Vollzeitbasis, Überzahlung je nach Qualifikation.

Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf mit Foto per Email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.