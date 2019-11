SACHBEARBEITUNG AGRAR (M/W)



Dienstort: Horn, ab sofort

Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungs-unternehmen in Österreich. Das Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung für das Agrar-Team in Horn einen engagierten

Sachbearbeiter Agrar (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Persönliche und telefonische Kundenberatung im Innendienst (Verkauf und Fakturierung von Agrarprodukten)

Bearbeitung von Lieferscheinen und Rechnungen (Kontrolle von Getreide-, Brenn- und Treibstoffbeständen)

Unterstützung in der Bestellabwicklung und Reklamationsmanagement

Kassavertretung

Lagerstandkontrolle über Biostockmanager

Stundenverwaltung des Teams

Organisation der internen und externen Post

Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene Ausbildung

E inschlägige Berufserfahrung im Agrarbereich von Vorteil

Sehr gute Deutsch- und gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Kommunikative und flexible Persönlichkeit

Ihre Benefits:

Ein angenehmes Betriebsklima in einem stabilen Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung

Laufende Aus- und Weiterbildung (Jährliche Schulungen zu div. Agrar-Themen)

Ein KV-Mindestgehalt ab monatlich € 1.727,-- brutto (Basis 38,5h/Wo), und die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



Interessiert an einer zukünftigen Mitarbeit in unserem erfolgreichen österreichischen Unternehmen? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online (Button oben rechts) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5 - 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.