Shop Manager (m/w/d)

Ab sofort, Vollzeit, in Wr. Neustadt

Deine Rolle im Team

Als Shop Manager:in bist du für die Leitung deines Shops und dessen wirtschaftlichen Erfolg zuständig. Du verantwortest die Gestaltung der Abläufe, den optimalen Einsatz des Personals und die Mitarbeiter:innenführung. In deiner Rolle als Coach entwickelst du dich und dein Team ständig weiter. Du erkennst Probleme und findest rasch die passende Lösung.

Deine Skills

Erfahrung mit der Führung und Motivation des Teams, sowie die respektvolle Kommunikation an das Team

Verkaufsprofi und Freude an der aktiven Kund:innenberatung

Interesse an unseren Kernsportarten, an aktuellen Szene-Trends und fundiertes Produktwissen

Entwicklungspotentiale erkennen und fördern

Offenheit und Bereitschaft Neues zu lernen sowie Wissen weiterzugeben

Verantwortung über die Lehrausbildung – Ausbilderschein von Vorteil

Umsetzung von Merchandising Konzepten unter Einbringung eigener Ideen sowie regionalen Marketingaktionen

Sehr gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift

Hohe Eigenmotivation, Belastbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus

Das bieten wir dirCommitment, Respekt, persönliche Weiterentwicklung sowie Empowerment und Recognition werden bei uns groß geschrieben. Wir teilen die Leidenschaft für unser Business, schätzen die zugehörigen Lifestyles, entwickeln uns ständig weiter und feiern Erfolge gemeinsam.

INTERESSIERT?

Dann bewirb dich jetzt unter: blue-tomato.com/jobs

Blue Tomato ist der führende Omnichannel Händler in den Bereichen Snowboard, Freeski, Surf, Skate & Streetstyle. Neben unserem Online Shop sind wir inzwischen mit über 75 lokalen Shops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Finnland vertreten und beschäftigen mehr als 700 Kolleg:innen.

Für die ausgeschriebene Position gilt eine branchenübliche Entlohnung über Kollektivvertrag abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

JOIN OUR TRIBE. WRITE YOUR OWN STORY.