DU KENNST DICH AUS MIT MATERIAL RUND UMS HAUSBAUEN?

Wir verstärken unser TEAM in HOLLABRUNN und suchen einen motivierten Kollegen

Baustoff Innendienst (m/w/d)

DEINE Aufgaben:

DU beratest die Kunden persönlich und telefonisch

DU kennst die Produkte rund um Hausbau und Renovierung

DU betreust bestehende und Neukunden

DU erstellst Angebote und Kalkulationen

DU unterstützt in der Bestellabwicklung und Rechnungserstellung

DEIN Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Branchenerfahrung von Vorteil

Sehr gute Deutsch und MS Office Kenntnisse

Kommunikative Persönlichkeit mit Abschlussstärke

Wir bieten DIR:

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem stabilen Unternehmen

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, Basis 38,5h/Wo, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE GERN IM TEAM ARBEITEN: SCHICKT EUREN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.