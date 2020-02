Technischer Verkäufer (m/w)

zum sofortigen Eintritt gesucht (Pensionsnachfolge)

Ihre Aufgaben:

• Technische(r) Beratung und Verkauf unserer Produkte im Bereich Stahlbau, Tore und Zäune im Innen- und Außendienst

• Telefonischer und persönlicher Kundenkontakt

• Angebotserstellung, Preisverhandlungen, Vertragsgestaltung

• Aktive Betreuung unserer Bestandskunden

• Akquisition von Neukunden

Ihre Qualifikationen:

• Absolvent/in HTL-Maschinenbau bzw. ähnliche Fachrichtungen oder ähnliche Zweckausbildung

• Genauigkeit und ausgeprägtes Zahlengefühl

• Teamorientierte, zuverlässige und kommunikative Persönlichkeit

• Organisatorische Fähigkeiten, Eigeninitiative und Flexibilität

• Führerschein der Klasse B

• Sorgfältige, strukturierte und selbständige Arbeitsweise

• Sehr gute EDV Kenntnisse (ERP-System, MS-Office)

• Abgeleisteter Wehrdienst od. Zivildienst für männliche Bewerber

• Freundlicher und kompetenter Kundenumgang

• Überstundenbereitschaft

• Gewinnende und eloquente Persönlichkeit

Ihre Perspektiven:

• Einarbeitung in ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliches Arbeiten - Kreativität und eigene Ideen

werden geschätzt und gerne in Projekten verwirklicht

• Langfristiger Arbeitsplatz in einem beständigen Familienbetrieb

• Gute Erreichbarkeit (nähe Wien, auch für Pendler geeignet)

• Grundlohn lt. KV ab € 2.108,09 brutto mit Bereitschaft zur

Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben per Email an linda.tobias@tobias.at.

Adolf Tobias Ges.m.b.H.

Eduard Klinger Straße 15, 3423 St. Andrä-Wördern