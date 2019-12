XXL KOMMT NACH WIENER NEUSTADT!

40 TOP-JOBS IM SPORTHANDEL ZU VERGEBEN

Nach der Eröffnung unserer 5 erfolgreichen XXL Sports & Outdoor Stores, kommen wir nun nach Wiener Neustadt! Für unseren Store in der Merkurcity stellen wir unser Dream Team zusammen, denn die beste Beratung braucht das beste Team!

VERKAUFSMITARBEITER (W/M)

VOLLZEIT, TEILZEIT, SAMSTAG

WEN SUCHEN WIR?

Wir suchen Mitarbeiter für unsere 7 Abteilungen Sport & Fitness, Schuhe, Bekleidung, Ski/Bike/Sportelektronik, Outdoor und Jagd sowie für die XXL Service-Werkstatt, Kassa und Warenübernahme.

POSITIONEN: 3x Abteilungsleiter (Sport & Fitness, Schuhe, Bekleidung), Verkaufsmitarbeiter in allen 7 Abteilungen, Kassa-Mitarbeiter, Sportmonteure, Lagermitarbeiter

KOMME ZU UNSEREM BEWERBUNGSEVENT!

Nimm an unserem einzigartigen Speed-Date Recruiting Event teil und zeige uns, was in dir steckt! Nutze die Möglichkeit für ein kurzes Interview und überzeuge uns mit deiner Persönlichkeit!

XXL SPEED-DATE:

WO? Merkurcity (Stadionstraße 10-12, 2700 Wiener Neustadt), im Gastgarten Cremarino - Gelato Dolce Cafè (im Erdgeschoß gegenüber von Müller)

WANN? Dienstag, 14.01.2020 von 13:00–19:00 Uhr

Es gibt keine fixen Termine! Komme vorbei, wann es dir am besten passt!

WAS? Kurzes Interview & Kennenlernen

SPIEL MIT IM TEAM XXL ÖSTERREICH!

XXL Sports & Outdoor bietet hervorragende Karrieremöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen. Liebst du die Herausforderung und übernimmst du gerne Verantwortung? Suchst du ein modernes Unternehmen mit tollen Entwicklungschancen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und viel Spaß bei der Arbeit? Willst du uns beim Aufbau unseres neuen Standortes unterstützen? Kannst du auf Erfahrung und Erfolge in der Branche oder einer ähnlichen Branche verweisen?

Dann lade deine Bewerbungsunterlagen auf xxlsports.at/jobs hoch und komme zum Speed-Date Event in die Merkurcity! Solltest du an dem Tag verhindert sein, dann bewirb dich trotzdem über unsere Webseite – bevorzugt lernen wir dich jedoch direkt vor Ort persönlich kennen!

Das Gehalt richtet sich je nach Qualifikation und Berufserfahrung mit der Bereitschaft zur Überbezahlung (KV Minimum €1.675 brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung) plus Zulagen und attraktiven Bonus.

Mehr Informationen zu den Stellenangeboten findest du unter: www.xxlsports.at/jobs.

JETZT BEWERBEN!