Im September war der Restaurantfachkraft-Lehrling im 2. Lehrjahr, Florian Steinschaden, im Rahmen eines Auslandspraktikum in Kooperation mit der WKNÖ und der AKNÖ in Belfast und sammelte dort wertvolle Erfahrung im „Titanic Hotel Belfast“. Neben seiner Service-Tätigkeiten in der Bar und in den Gästeräumen blieb für Florian Steinschaden auch Zeit, das Land und die kulturellen Gegebenheiten zu erkunden.

Fritz Weber freut sich über diese Initiative: „Speziell für Lehrlinge ist es wichtig, auch in anderen Betrieben und im Ausland Erfahrungen sammeln zu können. Damit haben sie eine großartige Möglichkeit sich persönlich weiterzuentwickeln, lernen andere Kulturen kennen und können ihr Fachwissen auch auf internationaler Ebene erweitern.“ Florian Steinschaden blickt gerne auf die Zeit in Nordirland zurück: „Es ist wichtig für jeden von uns, neue Perspektiven und Weltanschauungen kennenzulernen und unsere Komfortzone zu verlassen. Chancen wie diese helfen uns, über uns selbst hinauszuwachsen. Die in Belfast gesammelten Erfahrungen kann ich nun im Arbeitsalltag als Lehrling im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs einbringen.“

Laufend werden im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs ca. 20 Lehrlinge in den Berufen Koch und Restaurantfachkraft ausgebildet, von denen bereits viele Dank eines speziellen Lehrlingsausbildungskonzeptes im Rahmen von Lehrlingswettbewerben durch ihr fachliche Kompetenz und ihre Eigenverantwortung überzeugen konnten.

„Let’s Walz“ ist eine Initiative der WKNÖ und der AKNÖ und ermöglicht es Lehrlingen, ein

4-wöchiges Auslands-Praktikum zu absolvieren. Weitere Informationen unter https://www.wko.at/service/noe/bildung-lehre/Lets-Walz.html

