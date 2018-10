Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windkraftwerke in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn eine/n

Mitarbeiter/in Monitoring

Fernüberwachung Windkraftanlagen

Ihre Aufgaben:

Überwachung, Steuerung und Administration der Windkraftanlagen von unserer Leitzentrale aus

Störungsmanagement u. Berichtswesen

Enge Abstimmung mit unseren Servicetechnikern

Dokumentation der Tätigkeit an den Kraftwerken

Betriebsdatenerfassung und -analyse sowie Fehlerfrüherkennung

Entwicklungsunterstützung unserer Betriebsführungssysteme

Ihr Profil:

abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/Fachschule/Lehre u.ä.) im Bereich Elektronik, Automatisierungstechnik oder Mechatronik

Kenntnisse in SPS Programmierung (Codesys) und Datenanalysesysteme (Matlab) von Vorteil

Bereitschaft zur Arbeit im Schichtbetrieb (im Zeitraum Mo.- Fr. 6:00-22:00) sowie Rufbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen

gute Englischkenntnisse

Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit



Für diese Position suchen wir eine/n technikaffine/n Mitarbeiter/in, die/der mit viel Freude am Beruf Teil unsers Teams werden möchte. Wir bieten Ihnen ein interessantes Arbeitsumfeld mit Entwicklungsperspektive sowie eine partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Markt.



Das Mindestgehalt für diese Position beträgt EUR 2.000,- brutto pro Monat.



Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at