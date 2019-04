Die WEB Windenergie AG ist internationaler Betreiber von Wind- und Solaranlagen. Neben Österreich sind wir auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, USA und Kanada tätig und suchen laufend engagierte und kreative Persönlichkeiten. Wenn auch Sie an der Energiewende aktiv mitwirken möchten, bewerben Sie sich für folgende Position:

SOFTWAREENTWICKLER/IN

In dieser Funktion sind Sie in unserem IT-Spezialisten-Team integriert und haben die Möglichkeit, durch Engagement und Lernbereitschaft Ihr bisheriges IT-Know-How zu vertiefen und rasch eigene Software-Projekte zu betreuen.

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung im IT-Bereich bringen Sie Kenntnisse im Bereich Datenbanken (MS SQL) so-wie Kenntnisse im Bereich Softwareentwicklung (Java und/oder C#; Javascript) mit. Gute Kommunikationsfähigkeiten, Englischkenntnisse sowie eine selbstständige, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen eine Vollzeitbeschäftigung in einem modernen Unternehmen. Ein interessantes und abwechslungs-reiches Aufgabengebiet mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Arbeitszeit sowie ein modernes Büroumfeld. Ein attraktives Gehalt basierend auf dem Kollektivvertrag für Angestellte im Metallgewerbe. Gemäß GIBG beträgt der kollektivvertragliche Mindestlohn in der Verwendungsgruppe III/4 € 2.346,88. Einstufung und Gehalt erfolgen auf Grundlage Ihrer fachlichen Kompetenzen.

Wenn Sie Freude am Arbeiten in einem dynamischen Unternehmen haben und sowohl im Team als auch gerne eigen-verantwortlich arbeiten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung auf www.windenergie.at/karriere oder per E-Mail an: personal@windenergie.at.