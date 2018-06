Die Esterhazy Betriebe GmbH bürgt mit einer langjährigen Tradition und Geschichte, die sich durch gelebte Nachhaltigkeit und Investitionen in die Zukunft einen Namen in Österreich und den angrenzenden Staaten gemacht hat. Aufgrund des überaus erfreulichen Unternehmenswachstums wird die IT-Organisation am Hauptsitz in Eisenstadt verstärkt und wir suchen zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine engagierte

Stv. IT- Leitung (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Fachliche und persönliche Vertretung des IT-Leiters sowie bei Abwesenheit des IT-Leiters Übernahme der Gruppenleitung der Systemadministration und des IT-Supports

Mitwirkung in der Digitalisierungs- und IT-Strategie sowie Konsolidierungsthematiken der IT-Systeme inkl. Prozessmanagement und Onlineauftritt

Aktive Mitarbeit im Team hinsichtlich Servicierung der umfangreichen Applikationen samt Schnittstellen und Softwareupdates sowie eigenverantwortliche Abwicklung von IT-Projekten und Geschäftsprozessen inklusive IT-Projektmanagement

Bei Bedarf Unterstützung der IT-Infrastruktur und des IT-Supports als generalistischer IT-Allrounder inkl. 1st und 2nd Level Usersupport

Ihr Profil:

Abgeschlossene IT-spezifische Fachausbildung (HTL, FH, Universität) oder vergleichbares

Mindestens 5-jährige einschlägige Berufserfahrung im Betrieb von Enterprise IT-Infrastrukturen in einem renommierten Unternehmen

Erfahrung in der Leitung komplexer Projekte im IT-Bereich

Erfahrung mit hochverfügbaren IT-Umgebungen (Storagesysteme, Virtualisierung ESX, HyperV etc.)

Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre persönlichen Stärken:

Eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise sowie unternehmerisches Denken

Strategischer Weitblick und gute Kenntnisse der aktuellen IT-Trends

Kompetentes und professionelles Auftreten mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit

Konzeptionelles Denken und analytisches Verständnis

Blick über den Tellerrand und Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Zielgruppe

Hohe Sozial- und Umsetzungskompetenz

Zeitliche Flexibilität bei Sondereinsätzen (derzeit ca. 8 pro Jahr) sowie Hands-on-Mentalität

Für diese Position ist ein Bruttojahresgehalt ab € 60.000,00 abhängig von facheinschlägiger Berufserfahrung und

Qualifikation vorgesehen.



Wenn Sie an dieser spannenden und verantwortungsvollen Position interessiert sind, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an wien@hrconsulting.at. Unsere Beraterin, Frau Pamela Weber, steht Ihnen sehr gerne jederzeit für Fragen telefonisch (+43 664 736 05 685) oder per E-Mail zur Verfügung.



Kennnummer: BGLD-872/2018