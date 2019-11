Notariatskanzlei in Krems sucht zur Verstärkung ihres Teams eine/n ambitionierte/n, engagierte/n Sekretär/in mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung und vorzugsweise Erfahrung im Notariat.

Bezahlung laut Kollektivvertrag. Je nach Ausbildung und Berufserfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. Bewerbung per E-Mail an: barbara.fiegl@notarin.biz