Stellenausschreibung im Aufnahmezentrum der Justizanstalt Stein

Bewerbungsfrist bis einschließlich 31. Dezember 2018

In den Justizanstalten Stein, Krems, Göllersdorf, Korneuburg und Sonnberg gelangen freie Planstellen zur Besetzung.

In diesem Zusammenhang finden

am 08. November 2018, um 18:30 Uhr, in der Sparkasse Zwettl und

am 22. November 2018, um 18:30 Uhr im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya Informationsveranstaltungen statt, wo das Berufsbild eines Justizwachebeamten / einer Justizwachebeamtin vorgestellt wird.

Bewerben Sie sich jetzt

„www.justiz.gv.at/justizwache-onlinebewerbung ƒ

Für allfällige Fragen steht Ihnen das Aufnahmezentrum der Justizanstalt Stein unter der Telefonnummer 02732 890 353 011 gerne zur Verfügung.