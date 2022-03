Wir suchen für unseren Kanzleistandort im Technologiezentrum Eisenstadt zur Verstärkung unseres Teams eine/n

KURRENTIENSACHBEARBEITER/IN

(Vollzeit/40 Stunden)

IHR AUFGABENBEREICH

Erstellung von Anträgen in Exekutions-, Insolvenz- und Verlassenschaftsverfahren

Fristen- und Terminverwaltung

Telefon- und Email-Kommunikation mit Mandanten, Gerichten und Schuldnern

Zuordnung und Weiterleitung von Zahlungseingängen

IHR PROFIL

Matura im kaufmännischen Bereich (HAK, HLW, HBLA), Handelsschulabschluss oder adäquate Ausbildung

gute Kommunikationsfähigkeit

gute Rechtschreibkenntnisse und rechnerische Begabung

selbstständiges Arbeiten

Teamfähigkeit

relevante Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion (Rechtsanwalt, Rechtsabteilung, Gericht, Notar, Inkassobüro) oder juristische Ausbildung (auch Studienabbrecher) von Vorteil

UNSER ANGEBOT

Wir bieten Ihnen bei Vollzeitbeschäftigung (Gleitzeit) in einem engagierten Team mit einem interessanten Aufgabengebiet ein Einstiegsgehalt ab EUR 1.780,-- brutto pro Monat zuzüglich Sonderzahlungen mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation. Bei Interesse stellen wir gerne individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Sollten wir Ihr Interesse an einer Tätigkeit in unserer Kanzlei geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung an:

DAX WUTZLHOFER UND PARTNER Rechtsanwälte GmbH

Marktstraße 3

7000 Eisenstadt

Mail: kanzlei-tze@daxundpartner.at