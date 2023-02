Karriere bei Klenk & Meder

Mit 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Klenk & Meder ein wichtiger überregionaler Arbeitgeber, die Zentrale in St. Pölten wird durch die Niederlassungen in Krems, Salzburg, Wien und Wieselburg ergänzt.

Ob als Lehrling, Monteur oder Techniker, bei K&M bietet sich Menschen mit fundierter Ausbildung, Eigeninitiative und Hausverstand eine Daueranstellung mit großen Zukunftschancen.

In der über 50-jährigen Geschichte hat das Unternehmen an bedeutenden Projekten federführend mitgewirkt wie dem Regierungsviertel St. Pölten, dem Wiener Hauptbahnhof und Westbahnhof, den Landeskliniken Mödling, Baden und Neunkirchen, dem Universitätsklinikum St. Pölten und der SCS in Vösendorf.

Ohne die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre all das nicht möglich gewesen.