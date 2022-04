Referent*in gesucht

GZ A 0080/1-2022

Am Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit (IMAREAL) mit Standort in 3500 Krems an der Donau, Niederösterreich, gelangt die Stelle e. Referent*in gemäß Angestelltengesetz, Verwendungsgruppe IIIa des Kollektivvertrages der Universitäten zur Besetzung.

Das monatliche Mindestgehalt für diese Verwendung beträgt € 2.210,20 brutto (bei Vollbeschäftigung; 14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.

Vorgesehener Dienstantritt: 1. Juli 2022

Beschäftigungsdauer: unbefristet

Beschäftigungsausmaß in Wochenstunden: 40 oder 2x20

Arbeitszeit: nach Vereinbarung

Aufgabenbereiche: Unterstützung der Geschäftsführung bei sämtlichen administrativen Aufgaben, insbesondere selbständige Erledigung der Korrespondenz; Mitarbeit bei der Budgeterstellung und -überwachung, Verwaltung des Subventions-, Sachmittel- und IT--Budgets (SAP); Lektoratstätigkeiten, Zusammenarbeit mit der Universitätsverwaltung; Personaladministration auf Institutsebene; Veranstaltungsplanung und -organisation, Betreuung der Website); Terminkoordination und administrative Betreuung von Sitzungen; Postabwicklung; Unterstützung der Mitarbeiter*innen des Instituts in administrativen Angelegenheiten; Parteienverkehr und Information; Führung fachinterner Statistiken

Anstellungsvoraussetzungen: abgeschlossene Reifeprüfung; sehr gute Büro- und EDV-Kenntnisse; einwandfreie Deutschkenntnisse

Erwünschte Zusatzqualifikationen: einschlägige Berufspraxis, Kenntnisse im Rechnungswesen, Fähigkeit zu selbständiger organisatorischer Tätigkeit, sehr gute EDV-Kenntnisse in den MS Office-Programmen sowie SAP und WordPress; sehr gute Englischkenntnisse

Gewünschte persönliche Eigenschaften: hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit, Belastbarkeit in Spitzenzeiten, Erfahrung im Umgang mit Menschen; hohes Organisationstalent sowie Koordinations- und Kommunikationsfähigkeiten; Fähigkeit zum vernetzten, aufgabenorientierten sowie lösungsorientierten Denken, Eigeninitiative und Servicebewusstsein; Verlässlichkeit und Belastbarkeit; intellektuelle Flexibilität und analytische Fähigkeiten; freundliches offenes Auftreten

Auskünfte werden gerne per E-Mail (sekretariat.imareal@plus.ac.at) gegeben.

Bewerbungsfrist bis 4. Mai 2022

Die Paris-Lodron-Universität Salzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen und beim allgemeinen Universitätspersonal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.

Personen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +43/662/8044-2462 sowie unter disability@plus.ac.at.

Um eine geschlechtsneutrale Formulierung zu gewährleisten, werden geschlechterspezifische Artikel, Pronomen und Adjektive im Text abgekürzt dargestellt.

Leider können die Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen, nicht vergütet werden.

Die Aufnahmen erfolgen nach den Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 (UG) und des Angestelltengesetzes.

Ihre Bewerbung unter Angabe der Geschäftszahl der Stellenausschreibung senden Sie bitte per E-Mail an bewerbung@plus.ac.at