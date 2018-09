Täglich sind in ganz Österreich und Süddeutschland 130 KRÖSWANG Frische-Lieferanten unterwegs, um Gastronomie und Hotellerie mit Lebensmittel zu beliefern. Im Vorjahr hat der Großhändler 13.000 Kunden gezählt und einen Rekordumsatz von 197 Mio. Euro erreicht. Die Logistikzentrale für Ost- und Südösterreich befindet sich in Böheimkirchen, von hier werden KRÖSWANG Kunden in Niederösterreich und Wien sowie die Filialen in der Steiermark und Kärnten beliefert.

C-Schein wird finanziert

Der Erfolg der letzten Jahre hat auch den Personalstand des Großhändlers steigen lassen. „Es wird allerdings immer schwieriger, qualifizierte Frische-Lieferanten zu finden“, erklärt Manfred Kröswang. Deshalb geht der Familienbetrieb neue Wege in der Mitarbeiter-Suche.

„Wir suchen Mitarbeiter, die wir intern zu KRÖSWANG Frische-Lieferanten ausbilden, inklusive Finanzierung des C/C95-Führerscheins“, so der Geschäftsführer.

Die angesprochene Ausbildung dauert ca. 6 Monate, während der man täglich mit einem erfahrenen Kollegen mitfährt, ihn beim Laden und Ausliefern der Ware unterstützt und so den Job in der Praxis erlernt. Jeder KRÖSWANG Frische-Lieferant beliefert im Schnitt 15 bis 20 Kunden pro Tag, beim Kunden wird die Ware nicht nur abgeladen, sondern direkt im Kühlraum verstaut. Auch deshalb erhalten die Frische-Lieferanten immer Bestnoten bei den Kundenbefragungen.

Frühaufsteher gefragt

Körperliche Belastbarkeit ist eine Grundvoraussetzung für einen KRÖSWANG-Frischelieferanten. | www.raphaelgabauer.at

Weil der Arbeitstag schon um 1 bis 3 Uhr morgens mit dem Beladen des LKWs beginnt, muss man für diesen Job ein passionierter Frühaufsteher sein. Körperliche Belastbarkeit ist ebenfalls Grundvoraussetzung, schließlich bewegt man pro Tag zwischen 1.800 und 2.500 Kilo Lebensmittel. Daneben sind gutes Deutsch in Wort und Schrift sowie Freundlichkeit im Kundenkontakt gefordert.

Attraktives Lohnmodell

KRÖSWANG bietet eine fundierte Einschulung, ermöglicht die kostenlose C/C95-Ausbildung und übernimmt die Mitarbeiter nach bestandener Prüfung in ein unbefristetes Dienstverhältnis. Besonders attraktiv ist das Lohnmodell. Während der Ausbildung beträgt die Entlohnung für Frische-Lieferanten 2.138 Euro brutto plus Diäten, danach 2.596 Euro plus Provision und Diäten. „Durch unser Prämienmodell verdienen unsere Frische-Lieferanten normalerweise über 2.000 Euro netto pro Monat“, erzählt Geschäftsführer Manfred Kröswang.

Auch LKW-Fahrer gesucht

Weil der Familienbetrieb ständig wächst sucht KRÖSWANG deswegen auch regelmäßig fertig ausgebildete LKW-Fahrer. Diese erhalten nach einer intensiven Einschulungsphase bald eigene Touren und beliefern dann selbstständig Kunden.