Tolle Karrierechancen im Lagerhaus

Kein anderes Unternehmen in unserer Region bietet eine so große Vielfalt und bedient so unterschiedliche Branchen unter einem Dach und garantiert dadurch größtmögliche wirtschaftliche Stabilität, wie die Lagerhaus-Genossenschaft.

An den rund 31 Standorten des Lagerhauses Hollabrunn-Horn kümmern sich mehr als 600 Mitarbeiter um unsere Kunden. Nicht nur auf Grund der Unternehmensgröße, sondern vor allem auf Grund der Ausbildungsqualität, der Entwicklungs- und Karrierechancen innerhalb des Unternehmens, wurde das Lagerhaus Hollabrunn-Horn im Jahr 2020 zu einem der Top-Arbeitgeber Österreichs gewählt.

Mit einer Lehrlingsquote von rund 5 Prozent beweist die Genossenschaft Hollabrunn-Horn, dass sie sich auch ihrer sozialen Verantwortung für die Region bewusst ist und Schulabgänger hier tolle Karrierechancen , wie Traineeprogramme oder Lehre mit Matura, in den verschiedensten Bereichen finden können. Unser Lehrmädchen Lena Trittenwein ist ganz neu in unserer Lagerhaus Familie und sagt selbst: „Ich finde bei uns im Lagerhaus ist man nicht nur Kollege, sondern darüber hinaus auch Teil einer zusammenhaltenden Gemeinschaft.“

Als moderner Arbeitgeber ist es uns wichtig, mit verkrusteten Rollenbildern aufzuräumen. Es wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, auch Mädchen für typischerweise „männerdominierte“ Lehrberufe, wie etwa in den Werkstätten, zu gewinnen. Besonderer Wert wird auf die Meinung der Mitarbeiter gelegt. Das neue Projekt „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ honoriert interne Weiterempfehlungen – so wachsen wir gesund und innovativ! Karrierechancen in unterschiedlichsten Aufgabengebieten , Aus- und Weiterbildungsprogramme und ein wirtschaftlich gesichertes Umfeld, sind nur ein paar der Gründe, warum das Lagerhaus Hollabrunn-Horn als hervorragender Arbeitgeber gilt.

