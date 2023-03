Immer unter Strom

Ausschlaggebend war damals, dass ihr Onkel als Elektriker arbeitet und sie ihm immer wieder ein bisschen über die Schulter schauen durfte. Nach dem Abschluss in der Polytechnischen Schule in Laimbach stand der Entschluss also schon länger fest.

Um einander kennenzulernen, war Sophia zehn Tage schnuppern bei den Elektrotechnikern im Lagerhaus Zwettl, wo sie sich auch schon ein bisschen beweisen durfte. „Der erste Arbeitstag als Lehrling hat sich dann so richtig cool angefühlt. Ich auf der Baustelle, in einem typischen Männerberuf. Das passt“, erzählt Sophia mit leuchtenden Augen.

Doch nicht alle waren von Anfang an genauso begeistert wie Sophia. Ihr Papa hat sie gleich bei ihrem Vorhaben unterstützt, während die Mama noch skeptisch war. Auch von Freundinnen kamen Reaktionen wie „Was, Elektrikerin, traust du dir das zu?“ Nach einem halben Jahr sind aber alle überzeugt, dass Sophia die beste Entscheidung getroffen hat.

Von ihren Freundinnen hat sich keine für einen typischen Männerberuf entschieden. Sie haben eher klassische Wege eingeschlagen wie die Ausbildung zur Frisörin oder Köchin. Nur eine schlägt aus der Reihe. Sie macht eine Schule in Kärnten, die ihre Schüler:innen zu Graveuren und Tätowierern ausbildet, was Sophia auch sehr beeindruckt.

Beim ÖAMTC-Neubau im Einsatz. Spricht man mit Sophia, spürt man, dass sie mit Freude bei der Sache ist. Seit letzten Sommer ist sie beim Neubau des ÖAMTC-Stützpunktes in Zwettl mit dabei. Sie schwärmt von unterschiedlichen Tätigkeiten auf der Baustelle, wobei ihr Lampen und Schalter montieren oder Geräte anschließen besonderen Spaß machen. Geht es ums Kabeleinziehen, lässt die Begeisterung ein bisschen nach. „Vor allem, wenn es kalt ist und die Kabel dicker sind, kann es schon sehr mühsam werden, damit um die Kurven zu kommen“, schildert Sophia aus dem Arbeitsalltag.

Sophia fühlt sich wohl in ihrem Team und lernt täglich dazu. Weit in die Zukunft blickt sie noch nicht. An oberster Stelle steht, die Lehre abzuschließen. „Vielleicht starte ich im zweiten Lehrjahr mit der Matura, die ja bei uns direkt im Unternehmen angeboten wird“, verrät uns Sophia am Ende unseres Gesprächs. Auf die letzte Frage, ob sie eine andere Elektrotechnikerin kennt, kam schnell ein kurzes Nein. Schade eigentlich. Aber Trends zeigen, dass sich immer mehr Mädchen für die Ausbildung in einem typischen Männerberuf entscheiden.