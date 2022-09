Lehre mit Matura

Maria, erzähl vielleicht kurz über dich. Woher kommst du, welche Schule hast du besucht und in welchem Lehrjahr bist du derzeit?

Ich wohne in Wetzles, in der Nähe von Weitra. Dort hab ich auch die Mittelschule besucht und mich dann für die Polytechnische Schule mit dem Schwerpunkt „Handel und Büro“ in Gmünd entschieden. Jetzt habe ich mit dem zweiten Lehrjahr begonnen.

Du hast gleich im ersten Lehrjahr mit der Matura begonnen. Würdest du das auch anderen Lehrlingen empfehlen?

Ganz ehrlich, am Anfang ist das schon sehr viel. Man muss sich ja auch erst ans Arbeiten gewöhnen. Für mich war aber gleich klar, dass ich im ersten Lehrjahr auch schon mit der Matura beginnen möchte. Rechne ich das neunte Schuljahr dazu, habe ich nach fünf Jahren eine Ausbildung und die Matura. Es dauert also genauso lange wie eine berufsbildende höhere Schule. Mein erstes Maturafach war außerdem Englisch und da konnte ich noch von meinem Schulwissen profitieren.

Wie läuft das eigentlich ab?

Man absolviert jedes Jahr ein Maturafach. Der Beginn ist immer im Herbst. Im ersten Jahr muss man auch noch den Grundkurs machen. Im Oktober geht‘s dann immer los mit den eigentlichen Maturafächern. In der Regel hat man jedes zweite Wochenende Kurs. Meistens Freitag von 17 bis 21.30 Uhr und Samstag von 8 bis 15.30 Uhr direkt am Firmenstandort in Zwettl. Zwischen den Kursterminen sollte man die Zeit nutzen, um das Gelernte zu wiederholen.

Welches Maturafach hast du schon absolviert und was kommt noch auf dich zu? Englisch habe ich schon bestanden. Heuer geht es mit Mathematik weiter und dann kommen noch die Fächer Deutsch und BWL.

Wie schaffst du das? Arbeiten und lernen gleichzeitig? Man muss es schon wollen und ich bin auch sehr ehrgeizig. So nebenbei geht das nicht. Manchmal muss dafür auch das Privatleben zurückstehen. Aber für Familie und Freunde bleiben ja immer noch die Sonntage und der Urlaub.

Was gefällt dir am besten an deinem Job und hast du schon Pläne für deine berufliche Zukunft? Mein Job bietet viel Abwechslung. Ich bin in der Saison- und Spielwarenabteilung und da tut sich immer was. Ich freu mich immer sehr, wenn ich Kunden beraten darf und diese zufrieden nach Hause gehen. Ganz besonders ist im Lagerhaus der Zusammenhalt zwischen den Kolleg:innen. So etwas findet man nur selten. Die nächsten Schritte sind die Lehrabschlussprüfung und dann die Matura. Weiter in die Zukunft hab ich noch nicht geplant.

Würdest du Lehre mit Matura weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss schon der Wille da sein und Durchhaltevermögen. Man investiert viel Zeit, aber man hat dann auch die Erfolgserlebnisse. Nämlich bei der Arbeit und beim Lernen. Im Maturakurs lernt man auch Lehrlinge aus anderen Abteilungen kennen. Ich konnte so eine neue Freundin gewinnen. Nach wie vor heißt es „Schule oder Lehre“. So ist es aber nicht. Man kann beides machen und darüber sollten Schüler:innen bereits in den Mittelschulen informiert werden.

Liebe Maria, danke für das Gespräch und noch weiterhin viel Erfolg bei deiner Ausbildung.

Lehre im Lagerhaus

Im Lagerhaus Zwettl kannst du zwischen 18 Lehrberufen wählen. Kombinierst du deine Lehre mit der Matura, stehen dir beruflich zusätzliche Wege offen. Du musst das aber nicht gleich entscheiden. Viele Lehrlinge steigen im zweiten Lehrjahr in die Maturakurse ein. Mehr Infos zu unseren Lehrberufen findest du unter weltviertel.at. Hast du konkrete Fragen, kannst du dich aber auch gerne bei Angelika Pany-Brait (02822 506-357 bzw. personalentwicklung@ zwettl.rlh.at) melden. Bei Schnuppertagen hast du außerdem die Möglichkeit, unser Unternehmen und auch einzelne Lehrberufe besser kennenzulernen. Wir sind übrigens immer auf der Suche nach jungen Talenten.