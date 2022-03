Weltklasse Arbeitgeber mit Zukunft

Jobs im Baubereich gibt es genauso wie Tätigkeiten im Verkauf, der Verwaltung oder auch der Technik. Dies gilt einerseits für Facharbeiter bzw. Personen mit Berufserfahrung und andererseits für Lehrlinge, die im Lagerhaus die Qual der Wahl haben, wenn es darum geht, sich für einen Lehrberuf zu entscheiden. Es gibt insgesamt 17 davon und da ist bestimmt für viele junge Menschen der richtige Beruf dabei. Lehrlinge haben auch die Möglichkeit, die Lehre mit Matura am Unternehmensstandort zu absolvieren und können sich außerdem die Kosten für den Führerschein in Form einer Prämie erarbeiten.

Was für alle im Unternehmen gilt, ist der wertschätzende Umgang miteinander. Im Lagerhaus Zwettl legt man großen Wert darauf, eine gute Vertrauensbasis zwischen Mitarbeiter*innen und Führungskräften zu schaffen. Man arbeitet auf gemeinsame Ziele hin, wobei alle die Möglichkeit haben, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten – eines Unternehmens, das regional verankert ist und auf Sicherheit und Stabilität setzt.

Mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen repräsentieren hier eine große Vielfalt an Berufen, die sich in der Arbeitgebermarke „Weltviertel“ widerspiegelt. Eine Vielfalt, von der nicht nur der Arbeitgeber und seine Mitarbeiter*innen profitieren, sondern auch der Kunde. Weltklasse Jobs, weltklasse Ausbildung, weltklasse Teams – es zahlt sich aus, mit dieser neuen Welt in Verbindung zu treten.

Mehr Infos: www.weltviertel.at